В Египте новая сенсация! Археологи открыли в Луксоре 30 деревянных саркофагов в возрасте около 3 тысяч лет, с прекрасно сохранившимися мумиями мужчин, женщин и детей. Как утверждают специалисты по египетским древностям, это одно из самых крупных и важнейших открытий последних лет.

Открытие - плод работы многонациональной команды ученых. Все мумии перед погружением в саркофаг были обвиты полотном, а гробы были украшены изображениями умерших.

Найденные саркофаги относятся к периоду 1 тысячелетия до нашей эры, то есть времени правления ХХ династии фараонов Египта. Найденные мумии отличаются тем, что у мужчин сомкнуты кулаки, а у женщин они разомкнуты. В гробах найдены тела 23 мужчин, 5 женщин и 5 детей. В ближайшее время саркофаги должны быть обеспечены сохранностью, застрахованы и отреставрированы, а потом перевезены в создающийся неподалеку от пирамид Музей Великого Египта в Гизе. Его планируется открыть в следующем году.

Открытие могил с саркофагами произошло совсем недавно в местности Эль-Ассасиф в некрополе вблизи Луксора, на западном берегу Нила. Сначала было неясно, есть ли там внутри мумии. Однако сенсация состоялась, и Министерство древностей Египта сообщило с радостью, что открытие стало одним из крупнейших и важнейших за последнее время. Как сообщили специалисты, саркофаги были найдены положенными в два слоя, один над другим.

Некрополь, где было сделано открытие, находится на западном берегу Нила в местности Тебах, вблизи Долины Царей. Большинство захоронений относится к XXV и XXVI династиям, то есть к позднему периоду Древнего Египта, продолжавшемуся с 664 до 332 гг. до нашей эры.

Однако на этой территории найдены захоронения и более раннего периода - XVIII династии (1550 — 1292 год до н.э.). Именно к ней принадлежали знаменитые фараоны — Амос, Хатшепсут, Тутмос III, Аменхотеп III, Эхнатон и Тутанхамон.

Компания BBC сообщила, что кроме захоронений на этой территории, была найдена и так называемая «промышленная зона», в которой находились дома для хранения и очистки могильной мебели c многочисленными гончарными мастерскими, относящимися к периоду XVIII династии. То есть территория была связана с «погребальным бизнесом» того времени.

Луксор и его окрестности привлекают внимание археологов издавна. Сюда стремятся исследователи древних царств. Их находки, впрочем, часто упреждают «черные археологи», или попросту - грабители могил.

Тем не менее ученым удается находить и открывать то, чего не коснулась рука вора. И с каждым годом находки поражают и размерами, и ценностью.