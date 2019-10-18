На весну будущего года Североатлантический альянс запланировал беспрецедентные по масштабу учения «Защитник Европы 2020» (Defender Europe 20), которые охватят сразу десять стран. Особенностью маневров станет и самое крупное присутствие американских военнослужащих в Европе - 20 тысяч человек. К ним присоединятся девять тысяч уже дислоцированных на Европейском континенте американских и почти столько же военных стран НАТО.

«Дверь в НАТО остается открытой. Это подтверждается вступлением Черногории, которая два года назад стала нашим 29-м членом. Вскоре нашим членом станет Северная Македония. Мы также четко заявляем на саммитах НАТО, что Грузия станет членом альянса, однако сроки этого процесса мы еще не определили. Мы поддерживаем усилия Грузии по модернизации и укреплению институтов безопасности и обороны для соответствия стандартам НАТО. Так что это вопрос, над которым мы работаем с Грузией вместе», - отметил Столтенберг, многозначительно добавив, что «даже без членства мы видим все больше НАТО в Грузии - у нас есть совместный Центр обучения и оценки, у нас больше представительства в Грузии, чем когда-либо».

Разумеется, активно в этих учениях будет задействована и Грузия, которой еще раз посулили скорое членство в альянсе. На парламентской ассамблеи сам генсек организации Йенс Столтенберг особо подчеркнул, что вхождение Грузии в Североатлантический блок не за горами.

Комментируя haqqin.az многообещающее, но отнюдь не без оговорок, заявление генсека, грузинский политолог Рамаз Сакварелидзе усмотрел в нем особую важность.

«Нынешняя реакция НАТО отличается большой новизной, поскольку, как правило, альянс старается обойтись без резких заявлений, а в этом заявлении определенная решительность чувствуется. Явно обозначилась и новая стратегия – свойственная НАТО непоколебимость по принципиальным вопросам. В ранге именно таких вопросов рассматривается тема Грузии, что и вселяет определенную надежду. Хотя следует учесть, что чем принципиальнее будут оценки и защита интересов Грузии со стороны НАТО, тем острее станет реакция со стороны России», - предвидит Р.Сакварелидзе.

Политолог подчеркивает, что Грузия делает все, чтобы быть готовой участвовать в таких масштабных маневрах и интегрироваться в НАТО как серьезный военный компонент.

Как считает грузинский эксперт, предстоящие учения чрезвычайно важны для будущего Грузии. «Это также серьезное послание для всех о том, что Грузия является надежным и близким партнером НАТО», - уверен Р.Сакварелидзе.

Диаметрально противоположное мнение, однако, у другого грузинского эксперта Гоги Харчилавы. «Интеграция с НАТО ни к чему хорошему не приведет. Грузия должна добиться подлинной, а не формальной независимости! Мы вроде бы выбрались из капкана одной империи, но тотчас оказались в американском капкане. Теперь давайте сравним эти два капкана! Россия на протяжении двухсот лет не оказывала такого давления на наш язык, культуру, нравственность, какое свалила на нас Америка. Наши нравственность, культура, экономика уничтожены, народ разделился на богатых и бедных. Если раньше строили предприятия, теперь разрушаем их. Что же будет дальше?

Нам обещают вступление в НАТО. Даже гостивший у нас чиновник НАТО обрадовал нас, сказав, что для Грузии сделают исключение и примут ее в этот альянс без Цхинвала и Сухуми. Следовательно, граница между нами и Россией пройдет около села Тквиави (Горийский район) и вдоль реки Ингури. НАТО не может гарантировать восстановления территориальной целостности, как не помог он Кипру, курдам. Потому говорим, что спасение в независимости. Не надо глядеть ни на север, ни на юг, нужен третий путь – нейтралитет», - уверен Г. Харчилава.

Да и Георгий Удзилаури тоже считает, что нынешние власти Грузии тоже ошиблись, как ошибались грузинские цари, которые вместо баланса сил выбирали какую-либо сторону или слишком надеялись на помощь друзей. «Насколько близка нам Европа, настолько далеки ее интересы от наших…. А Грузия на протяжении многих столетий никак не может осознать, что у нее нет никаких друзей. Грузия должна спасти себя сама, своим умом и гибкостью», - призывает он.