Жан-Кристоф Наполеон Бонапарт и графиня Олимпия вон Арко-Зинберг стали мужем и женой, сообщает Daily Mail.

Жених — внучатый племянник (в третьем поколении) Наполеона Бонапарта, а невеста — внучатая племянница второй жены императора Марии-Луизы Австрийской. Молодожены — дальние родственники.

Церемония состоялась в Париже. Среди гостей были принцесса Беатриса Йоркская и ее жених итальянский миллионер Эдоардо Мапелли Моцци.

Мария-Луиза была на 22 года младше Наполеона. Она не виделась с ним до свадьбы. Предполагалось, что благодаря их браку в 1810 году Франция и Австрии станут союзниками в войне против Англии и России.

Жан-Кристоф и Олимпия ранее говорили, что их выбор основан на любви, и никаких политических амбиций они не преследуют.