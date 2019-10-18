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Несанкционированный митинг в центре Баку, который лишь благодаря своевременным и эффективным действиям полиции не вылился в массовые беспорядки, был тщательно спланированной провокацией. Ведущие эксперты страны назвали этот искусственно вызванный процесс - неестественным для Азербайджана, с активным участием внешних сил. Накануне haqqin.az обнародовал эксклюзивную информацию о причастности сотрудников посольства США в Азербайджане к акции протеста в центре азербайджанской столицы и попытке дестабилизации политической ситуации. В частности, haqqin.az сослался на информацию о телефонных переговорах одного из лидеров оппозиционного Нацсовета Гюльтекин Гаджибейли с сотрудником посольства США в Азербайджане.

Спустя сутки исследовательский центр телеканала REAL обнародовал текст вышеупомянутых переговоров. Разговор Гюльтекин Гаджибейли с Уильямом Солли состоялся сразу после попытки несанкционированного митинга. Гюльтекин: Здравствуйте, Билл! Билл Солли: Слушаю вас. Гюльтекин: Я не могла вам писать, потому что всюду интернет был заблокирован. Али Керимли задержан на расстоянии сто метров от своего дома. Билл: Мы знаем о его задержании. Гюльтекин: Они также задержали членов Нацсовета Тофика Ягублу и Вахида Магеррамли. Билл: Я и сам в городе. Здесь все смешалось. Спасибо Вам за свежую информацию. Я знаю, что у вас много дел, но я буду вам благодарен, если после разблокировки интернета сообщите информацию о людях, которые были задержаны во время митинга. Сообщите мне имена и количество задержанных, а также место задержаний. Гюльтекин: Я постараюсь добыть информацию о последних событиях и оповещу вас. Билл: Благодарю. Гюльтекин. До свидания. Здесь стоит отметить, что Гюльтекин Гаджибейли была вынужден позвонить Уильяиу Солли по открытому телефону, так как интернет-связь была заблокирована. Выходит, что до этого оппозиционерка общалась с дипломатом тайно, телефонные разговоры велись в конспиративном порядке. Второй важный нюанс – Гюльтекин даже в сложившейся взрывоопасной ситуации нагло лжет. Потому что задержание Али Керимли состоялось на глазах у всех. Соцсети изобилуют кадрами с его задержанием. Но Гюльтекин обманывает своего визави, отмечая, что Керимли был задержан, как только отошел от своего дома на 100 метров.

Третий момент, Уильям Солли принимает отчет Гюльтекин и не скрывает того, что ждет от нее более подробную информацию. И Гюльтекин докладывает, что предоставит эту информацию. Сразу после того, как Гюльтекин Гаджиева передала Уильяму Солли всю информацию, она обращается к нему: «Было бы очень хорошо, если Вашингтон выступит с заявлением по этому поводу. Нам очень важна международная реакция». География тайных телефонных разговоров Гюльтекин Гаджибейли очень широка. Оппозиционерка также позвонила заместителю главы делегации ЕС в Азербайджане Денису Данилидису и доложила о задержании Али Керимли. Пожалуйста! Читайте. Гюльтекин Гаджибейли: «Его держат в Насиминском районе. Мы очень обеспокоены. Туда вызвали скорую помощь. Возможно, при задержании он получил травму. Его задержали жестко и грубо. Я Вас очень прошу, я Вам очень верю. Я позвоню Вам. Они все отключили, потому что я должна была выйти в прямой эфир ВВС. Мы так договаривались. Ваш телефон тоже отключили? Телефон моего 15-летнего сына тоже не работает. Домашний телефон тоже отключен. В полицию забрали около 500 человек. По-моему, там все еще держат 100 человек. Мы беспокоимся за Али Керимли». Дениса и Гюльтекин связывают более близкие и дружеские отношения. Они часто видятся и обсуждают вопросы, связанные с Азербайджаном.

Так, к примеру, Гюльтекин в одном из разговоров говорила Денису, что азербайджанские власти не хотят политической и экономической интеграции в Европу, а также свободных выборов. А Денис, в свою очередь, утверждал, что Азербайджан не подпишет декоративное соглашение с ЕС, как это сделали Армения и Грузия. Гюльтекин спрашивает у него, а есть ли у них возможность оказать давление на власти, то есть на власти независимого Азербайджана? И Денис говорит в ответ, что, наверное, они (Европа – ред.) чересчур мягки. И потом европейцы задумываются – стоит ли оставаться такими мягкими. Некоторые говорят, что нет. Говорят, что если они пошли на это в отношении слаборазвитых стран, у которых нет ресурсов, то почему они должны предлагать это Азербайджану. Гюльтекин спрашивает, в какие сроки соглашение с ЕС может быть подписано. Денис отвечает, что если не будет политической воли, то дело может затянуться и на 10 раундов. Гюльтекин отмечает, что власти Азербайджана опасаются Евросоюза и США, с чем явно не согласен Денис. «Какая Америка? Ты не видишь, что там происходит? Это просто ужас! То, что происходит в Сирии – ужас! Я не говорю, что это правильно и хорошо», - говорит Денис. В беседе с Гюльтекин Гаджибейли Денис с удовлетворением отмечает правильную позицию Али Керимли, нацеленную на стратегическое партнерство с Евросоюзом. Она спрашивает Дениса о том, чем они могут помочь Али Керимли, потому, что он очень нуждается в их поддержке. Денис напоминает Гюльтекин Гаджибейли, что именно они помогли Партии Народного фронта Азербайджана получить разрешение на проведение митинга в Локбатане, а также проведенного ими пикета у здании мэрии. Гюльтекин Гаджибейли отмечает, что разрешение на проведение митинга в Локбатане означает фактический отказ. Денис не соглашается и говорит, что таким образом им удалось де-факто изменить решение властей, и мол эти акции – всего лишь первая ласточка, и оппозицинерам надо набраться терпения.