Трансплантолог нанес двойной удар
Когда 10 октября доктор Мирджалал Казыми вышел из операционной, на лице его была довольная улыбка: он одержал очередную нелегкую победу над коварной болезнью. Больше не будет страдать его больной: 46-летнему пациенту из Хачмаза теперь не нужно проходить бесконечные сеансы гемодиализа, которые в последние годы были его единственным шансом на жизнь.
В который раз доктор Казыми убедился в том, насколько эффективной и стремительной по своим результатам может быть операция по пересадке почки для больных, страдающих хронической почечной недостаточностью. Больных, потерявших надежду на выздоровление...
Пациент из Хачмаза, обратившийся к доктору Казыми, готовился к этой операции вместе со своим братом, который не раздумывая согласился подарить ему свою почку. Как же расстроились и пациент, и его брат, когда врачи Центрального таможенного госпиталя обнаружили в донорской почке сосудистую патологию. Рушились все планы, будущее рисовалось в самом мрачном свете...
Однако известный трансплонтолог поспешил успокоить братьев: «Во многих передовых зарубежных клиниках эти операции проводятся даже при наличии такой патологии в донорской почке. Уверяю вас, мы обладаем не меньшим опытом и сможем провести эту операцию успешно»,
И братья поверили врачу, авторитет которого был для них непререкаем.
10 октября доктор Мирджалал Казыми провел в Центральном таможенном госпитале уникальную операцию: он не только пересадил донорскую почку, но и совершил на донорской почке артериальную пластику. Собственно, это и был единственный для его больного шанс выжить: вероятность найти другого донора была равна нулю, а значит жизнь без этой операции измерялась бы лишь сеансами гемодиализа. Но долго ли?..
Вот потому-то доктор Казыми и был так доволен собой и проделанной операцией: он сделал почти невороятное – пересадил почку, попутно устранив серьезный сосудистый дефект в донорском органе. Последующие дни показали, что сделал он это мастерски: и пациент, и его донор вскоре выписались из госпиталя в хорошем физическом состоянии и бодром расположении духа.
...Что и говорить, операции по пересадке органов и по сей день остаются наиболее сложными в хирургии, являя собой вершину, доступную не многим. Доктор Казыми покорял и покоряет эту вершину с завидным постоянством: каждую неделю знаменитый врач делает в Центральном таможенном госпитале по несколько операций по пересадке почек и печени. Немаловажно, что технические условия госпиталя и мастерство хирурга позволяют забирать донорскую почку лапороскопически. Благодаря этому донор выписывается домой уже через 2-3 дня, а спустя всего лишь неделю возвращается к обычному для себя образу жизни.
С привычной ему скромностью доктор Мирджалал относит свои успехи ко всему госпиталю, который обеспечил его и его больных всем необходимым для проведения подобных «ювелирных» операций. Это и слаженная работа большой сплоченной команды профессионалов, и современные операционные, оснащенные по последнему слову техники, и правильная организация качественного медицинского ухода... Ну и, конечно, сам доктор Казыми, который своими хирургическими стяжками искусно связывает всё это воедино! Спасибо вам, доктор, что вы есть!..