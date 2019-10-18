Трансплантолог нанес двойной удар

10:41

Когда 10 октября доктор Мирджалал Казыми вышел из операционной, на лице его была довольная улыбка: он одержал очередную нелегкую победу над коварной болезнью. Больше не будет страдать его больной: 46-летнему пациенту из Хачмаза теперь не нужно проходить бесконечные сеансы гемодиализа, которые в последние годы были его единственным шансом на жизнь. В который раз доктор Казыми убедился в том, насколько эффективной и стремительной по своим результатам может быть операция по пересадке почки для больных, страдающих хронической почечной недостаточностью. Больных, потерявших надежду на выздоровление...

Пациент из Хачмаза, обратившийся к доктору Казыми, готовился к этой операции вместе со своим братом, который не раздумывая согласился подарить ему свою почку. Как же расстроились и пациент, и его брат, когда врачи Центрального таможенного госпиталя обнаружили в донорской почке сосудистую патологию. Рушились все планы, будущее рисовалось в самом мрачном свете... Однако известный трансплонтолог поспешил успокоить братьев: «Во многих передовых зарубежных клиниках эти операции проводятся даже при наличии такой патологии в донорской почке. Уверяю вас, мы обладаем не меньшим опытом и сможем провести эту операцию успешно», И братья поверили врачу, авторитет которого был для них непререкаем.

10 октября доктор Мирджалал Казыми провел в Центральном таможенном госпитале уникальную операцию: он не только пересадил донорскую почку, но и совершил на донорской почке артериальную пластику. Собственно, это и был единственный для его больного шанс выжить: вероятность найти другого донора была равна нулю, а значит жизнь без этой операции измерялась бы лишь сеансами гемодиализа. Но долго ли?.. Вот потому-то доктор Казыми и был так доволен собой и проделанной операцией: он сделал почти невороятное – пересадил почку, попутно устранив серьезный сосудистый дефект в донорском органе. Последующие дни показали, что сделал он это мастерски: и пациент, и его донор вскоре выписались из госпиталя в хорошем физическом состоянии и бодром расположении духа.