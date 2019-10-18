Новые тайфуны обрушатся на Японию

По данным японского метеорологического управления, к островному государству приближаются тайфуны «Нэогури» и «Буалой».

Два новых тайфуна идут на Японию, где все еще продолжают ликвидировать последствия недавно прошедшего тайфуна «Хагибис», сообщает РИА Новости.

Первый, как ожидается, достигнет побережья к юго-западу и югу Токио утром 22 октября. Скорость ветра в порывах достигнет 45 метров в секунду. В центре тайфуна давление составляет 985 гектопаскалей (739 миллиметров ртутного столба).

Второй тайфун также идет с юга и достигнет восточного побережья Японии в ночь на 26 октября. Скорость ветра в порывах может достигать 50 метров в секунду, давление в центре составит 970 гектопаскалей (727 миллиметров ртутного столба).

Напомним, вечером, 12 октября, на Японию обрушился тайфун «Хагибис». По последним данным, жертвами стихии стали 79 человек, еще десять числятся пропавшими без вести. Пострадали около 400 человек.