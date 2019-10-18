Четверть россиян назвали себя «жертвами перестройки»

Каждый четвертый россиянин считает себя "жертвой перестройки". Такие данные приведены в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, пишет Дойче велле.

С этой категорией себя отождествляют 25 процентов респондентов. 70 процентов не считают себя "жертвами перестройки", а пять процентов опрошенных затруднились с ответом.

Респонденты старше 60 лет называют себя "жертвами перестройки" чаще всего (в 37 процентах случаев), молодежь от 18 до 24 лет - всего в восьми процентах случаев.

Более половины (61 процент) участников соцопроса полагают, что эпоха перестройки принесла стране больше плохого, чем хорошего. Отрицательно ее оценили в основном опрошенные в возрасте от 45 до 59 лет. Еще четверть (24 процента) респондентов выразили противоположную точку зрения.