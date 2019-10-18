Народ вышел против своего правительства оперативный комментарий
В минувшее воскресенье сотни тысяч людей по всему Ливану вышли на улицы, протестуя против коррупции и находящихся у власти политиков.
По данным Reuters, число протестующих по всей стране составило один миллион двести тысяч человек. При том, что все население Ливана - около пяти миллионов, если, конечно, не считать еще полтора миллиона сирийских беженцев. И логично возникает вопрос, это как же надо было допечь народ, чтобы пятая его часть стихийно, в едином порыве вышла на улицы.
Во всех частях Ливана говорят и кричат только одно: «Воров - вон из власти!», «Хотим падения режима!» и «Революция!» А заодно выступающие на митингах буквально в несколько слов характеризуют нынешнюю «жизнь», которую создали им политики. Работы - нет; денег - нет; чтобы хоть как-то существовать обычной семье только на хлеб нужно тридцать долларов, но честным путем взять их неоткуда; процветает коррупция, чиновники потеряли последние крохи достоинства и чести, да еще и глумятся над людьми. И вывод, а точнее - диагноз: жить в таких условиях невозможно.
Как и три дня назад, у протестов нет единого центра. Так же как нет и профессиональных и политических разногласий среди тех, кто вышел на улицы. Единственное - политикам в «своих» кварталах и городах достается больше остальных. Сунниты кроют последними словами «слуг народа» из собственной среды, шииты и христиане не стесняются в выражениях по поводу «своих выкормышей» во власти. Вот и все различия.
К сожалению, уже появились первые жертвы. Сообщается минимум о двух погибших, задохнувшихся в дыму пожаров, пылающих в столице Ливана. По нарастающей идут столкновения демонстрантов с силами правопорядка, звучит стрельба в воздух, применяется слезоточивый газ, то там, то тут в ход пошли бутылки с «коктейлем Молотова».
Разумеется, не обошлось и без мародерства и разграбления мелких магазинчиков. В субботу силы внутренней безопасности Ливана заявили, что было произведено 70 арестов по обвинению в кражах и поджогах.
Эти несколько дней протестов с полным основанием позволяют говорить о восстании народа против системы, стихийном и не имеющем перспектив перерасти во что-то гораздо большее. В том, разумеется, случае, если правительство и политические элиты поведут себя правильно. То есть дадут старт масштабным реформам в стране.
Пока такое понимание у правящего класса присутствует, инстинкт политического самосохранения у ливанской элиты развит просто замечательно. Большая часть политиков уже присоединилась к требованиям отставки правительства. Христианская партия «Ливанские силы» на фоне массовых протестов вечером в субботу, 19 октября, вообще вышла из состава правящей в стране коалиции. «Мы убеждены в том, что правительство не в состоянии предпринять необходимые шаги, чтобы взять ситуацию под контроль, поэтому мы решили призвать своих министров к отставке», - сказал лидер партии Самир Джааджаа.
Буквально несколько часов назад о своей поддержке протестующих заявил также лидер движения "Хизбалла" Хасан Насралла, оговорившись, правда, что «нельзя допустить того, чтобы Ливан вообще остался без правительства», какие-то переходные структуры все равно должны действовать.
А между тем сегодня истекают те 72 часа, которые премьер страны Саад Харири дал своим политическим оппонентам для того, чтобы они одобрили старт предлагаемых им реформ.
Они включают в себя, в частности:
- снижение зарплат депутатов и министров (в том числе и бывших) на 50%;
- упразднение всех трастовых фондов;
- обложение 25%-ным налогом на прибыль банков и страховых компаний;
- отмену решений о снижении пенсий силовикам - сотрудникам правоохранительных структур и военнослужащим ливанской армии;
- установление фиксированного потолка для зарплат военных;
- упразднение ряда ведомств, в том числе и министерства информации;
- ограничение зарплат судей до 10 тысяч долларов;
- публикация данных о доходах госслужащих и чиновников;
- центробанк Ливана и частные банки обязаны перечислить 3 млрд долларов в бюджет страны.
И вот последний пункт - крайне интересен. По сути, Харири предлагает часть экономического бремени переложить на богатых. То есть тех, кто спонсирует политическую систему Ливана. Удастся ли ему провести столь дерзкий маневр или же система сметет его - станет известно буквально через пару дней.