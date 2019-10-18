Икрам Нур, автор haqqin.az 11:15

В минувшее воскресенье сотни тысяч людей по всему Ливану вышли на улицы, протестуя против коррупции и находящихся у власти политиков.

По данным Reuters, число протестующих по всей стране составило один миллион двести тысяч человек. При том, что все население Ливана - около пяти миллионов, если, конечно, не считать еще полтора миллиона сирийских беженцев. И логично возникает вопрос, это как же надо было допечь народ, чтобы пятая его часть стихийно, в едином порыве вышла на улицы. Во всех частях Ливана говорят и кричат только одно: «Воров - вон из власти!», «Хотим падения режима!» и «Революция!» А заодно выступающие на митингах буквально в несколько слов характеризуют нынешнюю «жизнь», которую создали им политики. Работы - нет; денег - нет; чтобы хоть как-то существовать обычной семье только на хлеб нужно тридцать долларов, но честным путем взять их неоткуда; процветает коррупция, чиновники потеряли последние крохи достоинства и чести, да еще и глумятся над людьми. И вывод, а точнее - диагноз: жить в таких условиях невозможно.

Как и три дня назад, у протестов нет единого центра. Так же как нет и профессиональных и политических разногласий среди тех, кто вышел на улицы. Единственное - политикам в «своих» кварталах и городах достается больше остальных. Сунниты кроют последними словами «слуг народа» из собственной среды, шииты и христиане не стесняются в выражениях по поводу «своих выкормышей» во власти. Вот и все различия. К сожалению, уже появились первые жертвы. Сообщается минимум о двух погибших, задохнувшихся в дыму пожаров, пылающих в столице Ливана. По нарастающей идут столкновения демонстрантов с силами правопорядка, звучит стрельба в воздух, применяется слезоточивый газ, то там, то тут в ход пошли бутылки с «коктейлем Молотова». Разумеется, не обошлось и без мародерства и разграбления мелких магазинчиков. В субботу силы внутренней безопасности Ливана заявили, что было произведено 70 арестов по обвинению в кражах и поджогах.

Эти несколько дней протестов с полным основанием позволяют говорить о восстании народа против системы, стихийном и не имеющем перспектив перерасти во что-то гораздо большее. В том, разумеется, случае, если правительство и политические элиты поведут себя правильно. То есть дадут старт масштабным реформам в стране. Пока такое понимание у правящего класса присутствует, инстинкт политического самосохранения у ливанской элиты развит просто замечательно. Большая часть политиков уже присоединилась к требованиям отставки правительства. Христианская партия «Ливанские силы» на фоне массовых протестов вечером в субботу, 19 октября, вообще вышла из состава правящей в стране коалиции. «Мы убеждены в том, что правительство не в состоянии предпринять необходимые шаги, чтобы взять ситуацию под контроль, поэтому мы решили призвать своих министров к отставке», - сказал лидер партии Самир Джааджаа. Буквально несколько часов назад о своей поддержке протестующих заявил также лидер движения "Хизбалла" Хасан Насралла, оговорившись, правда, что «нельзя допустить того, чтобы Ливан вообще остался без правительства», какие-то переходные структуры все равно должны действовать. А между тем сегодня истекают те 72 часа, которые премьер страны Саад Харири дал своим политическим оппонентам для того, чтобы они одобрили старт предлагаемых им реформ. Они включают в себя, в частности: - снижение зарплат депутатов и министров (в том числе и бывших) на 50%; - упразднение всех трастовых фондов; - обложение 25%-ным налогом на прибыль банков и страховых компаний; - отмену решений о снижении пенсий силовикам - сотрудникам правоохранительных структур и военнослужащим ливанской армии; - установление фиксированного потолка для зарплат военных; - упразднение ряда ведомств, в том числе и министерства информации; - ограничение зарплат судей до 10 тысяч долларов; - публикация данных о доходах госслужащих и чиновников; - центробанк Ливана и частные банки обязаны перечислить 3 млрд долларов в бюджет страны.