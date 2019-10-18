В Азербайджане пытаются возродить популяцию зубров

Двенадцать зубров привезли в Азербайджан из парков Франции, Бельгии и Германии. Отмечается, что это уже вторая партия парнокопытных по программе заселения этих животных на территории страны. Ранее были доставлены первые восемь особей, сообщает немецкая служба «Евроньюс».

«Для нынешних поколений зубр — невиданное животное, незнакомое и новое. Сегодня в нашем языке даже нет собственного слова для зубра. Вот почему к нам приходит множество людей — им очень интересно посмотреть на наших питомцев и увидеть, как развивается наш проект», — отметил руководитель WWF в Азербайджане Эльшад Аскеров.

Возродить закавказскую популяцию зубров пробовали и раньше, но животные погибали, не успев дать потомство, поскольку современные условия отличаются от тех, что были столетия назад.

Сейчас ученые стараются не только приучить зубров к природе Кавказа, но и создать для них нужную среду обитания, например, высаживать хвойные деревья.