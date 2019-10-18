Итак, президент Ильхам Алиев завершил обсуждение госбюджета на 2020 год с членами правительства. Глава государства поручил правительству в течение ближайших недель завершить обсуждение параметров госбюджета, подчеркнув, что бюджет на следующий год должен быть социальным и инвестиционным. И пообещал, что в следующем году правительство продолжит проведение социальных программ для улучшения условий жизни населения, повышения прозрачности. «Жду до конца текущего года от правительства предложений по обеспечению прозрачности расходов. Плюс должен быть государственный контроль, плюс общественный надзор», - подчеркнул он.

Проекту бюджета предстоит еще пройти не менее сложные обсуждения в Милли Меджлисе. И лишь после этого Азербайджан получит основной экономический документ предстоящего года, утвержденный главой государства. Какой же бюджет предлагает правительство, что нас ждет в будущем году, стоит нам затягивать пояса или, напротив, готовиться к лучшей жизни? Вот какую картину рисуют конкретные цифры.

Сразу же отметим, что правительство значительно увеличило прогноз по дефициту госбюджета на 2020 год по сравнению со своим же предыдущим прогнозом. Теперь только рост дефицита составляет 1 млрд 133,7 млн манатов, или 1,4% ВВП. А в целом прогноз по дефициту бюджета возрос до 2 млрд 779,2 млн манатов, или 3,3% ВВП. Конечно, растущий дефицит бюджета не дает повода для особой радости, но Минфин обещает свести к минимуму его возможные последствия.

Согласно обновленным данным, прогноз по доходам госбюджета-2020 снижен почти на 50 млн. манатов - до 24 млрд 134,5 млн манатов. Но даже после этого доходы на 4,2% превысят показатель 2019 года. Прогноз по расходам теперь составляет 26 млрд 913,7 млн манатов при росте на 6,8%. Ранее правительство прогнозировало расходы госбюджета на 2020 год на уровне 25 млрд 617,7 млн манатов. То есть снизив доходы на 50 млн манатов, правительство в то же время повышает расходы на 1,3 млрд. манатов. Такая раскладка правительства может вызвать у некоторых недоумение. Но если учесть, что доходы госбюджета на следующий год рассчитаны исходя из цены на нефть в 55 долларов за баррель, думается, станет ясно, почему оно так действует. Ведь прогноз бюджета на этот год учитывал нефть по 60 долларов за баррель.

Вообще, при обсуждении бюджета цены на нефть всегда вызывают оживленные дискуссии, что нетрудно понять. Ведь нефть и газ до сих пор формируют значительную часть бюджета и пополняют казну валютой. Нынешняя цена нефти, заложенная в бюджет, кажется оптимальной с учетом сложившейся на глобальном рынке ситуации. Но нам прекрасно известно, как неожиданно и резко могут эти цены меняться. Поэтому Минфин всегда готовит несколько вариантов. И нынешний бюджет - не исключение. По его расчетам, даже снижение мировых цен на нефть до уровня 40 долларов за баррель в 2020 году окажет минимальное влияние на доходы госбюджета. Правда, в среднесрочной перспективе влияние такого снижения может быть более значительным.