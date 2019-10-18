Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм и начальник городской полиции посетили мечеть Коулуна, чтобы извиниться перед главным имамом и лидерами мусульманской общины.

Власти Гонконга принесли извинения исламской общине, после того как полиция случайно обстреляла чернилами из водометов ворота местной мечети, сообщает Associated Press.

По словам почетного секретаря Фонда исламского сообщества Гонконга Саида Уддина, руководство мечети приняло извинения. Полиция, в свою очередь, выступила с заявлением, что мечеть была облита непреднамеренно и что органы охраны порядка «уважают свободу вероисповедания и приложат все усилия для охраны всех религиозных учреждений».

Во время воскресной акции протеста полицейский грузовик с водометами, проезжавший мимо этой мечети, обстрелял людей, стоявших близ ее ворот, чернилами голубого цвета.