Чавушоглу: Осталось 35 часов...

Турция возобновит операцию «Источник мира» в Сирии, если курдские террористы не покинут оккупированные территории Сирии в течение 35 часов. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на открытии третьего Международного форума TRT World Forum 2019 в Стамбуле, сообщает Anadolu.

«Операция «Источник мира» направлена исключительно против террористов. Делается все возможное для минимизации ущерба мирному населению Сирии. Террористы совершают провокации и не прекращают обстрелы. Турция, естественно, наносит ответные удары. Осталось 35 часов. Если за этот срок террористы не покинут зону безопасности в Сирии, Турция возобновит операцию «Источник мира», заверил турецкий министр.

Глава турецкого МИД подчеркнул, что Турция не выступает против этнических курдов: «Анкара поддерживает прекрасные отношения с курдской администрацией на севере Ирака. Не стоит также забывать, что 350 тысяч сирийских курдов нашили убежище в Турции».

Чавушоглу также отметил, что более 360 тысяч беженцев уже вернулись в два района Сирии, очищенных от террористов при поддержке Турции.