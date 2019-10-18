Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 11:57

В Латвии, как и в других городах Европы, все чаще можно видеть легковые автомобили с голубыми цифрами на номерах. Это веяние времени — электромобили. Экологически чистый транспорт постепенно становится реальностью. Правда, по мнению специалистов рынка автотранспорта, перспективы пересадки водителей на такие авто не выглядят радужно. Во всяком случае, в Латвии. Дирекция безопасности дорожного движения (государственная структура, ведающая выдачей регистрацией транспортных средств, водительских прав, техосмотром и отвечающая за контроль состояния автодорог в Латвии — прим.авт.), говорит о том, что она помогает автоводителям экологически чистого транспорта. Но представитель Латвийской автомобильной ассоциации Ингус Рутиньш полагает, что этой поддержки недостаточно. Латвия одна из первых постсоветских стран начала ввозить из Европы, главным образом из Германии, подержанные автомобили разных марок. Это были «фольксвагены» и «ауди», «опели» и «бмв», «тойоты» и «мерседесы». В просторечии их называли уже тогда «мусорниками».

Тем не менее довольно быстро с улиц и дорог стали исчезать «волги», «жигули», «запорожцы» и «уазики». Постепенно пропали и производившиеся неподалеку от Риги микроавтобусы «РАФ» с именем «Латвия». Вскоре закрылся и сам завод. Свою роль в насыщении авторынка «мусорниками» сыграли и цены на топливо — в условиях свободного рынка в начале 90-х возник дефицит горючего, кое-где были даже введены талоны. Сам, помню, пользовался таким способом — заправлялся без очереди на некоторых АЗС. Советские авто не могли конкурировать по расходу топлива с западными, подержанными машинами — слишком дорого обходились в эксплуатации. Прошло почти 30 лет. Но, как утверждают специалисты отрасли, Латвия обладает одним из самых старых рынков автомобилей в Европе. На сегодня здесь зарегистрировано почти 727 тысяч авто. По сообщению дирекции БДД, 90 процентов этого парка находится в технически исправном состоянии. Но вот тревожная цифра: больше полумиллиона транспортных единиц старше 11 лет. Новых, эксплуатирующихся в Латвии меньше двух лет, всего 4 с небольшим процента — 30 тысяч 131. "В Латвии один из самых старых автопарков в Европе. Если мы говорим о большей части автопарка - легковых пассажирских автомобилях, их средний возраст на конец прошлого года составлял 13,9 лет. Самый большой сегмент внутри этого сегмента - автомобили частных лиц, и их средний возраст еще на год больше", - комментирует член правления Латвийской автомобильной ассоциации Ингус Рутиньш в интервью агентству LETA. Он объясняет эту ситуацию тем, что Латвия — небогатая страна. Но это не все. Он считает, что здесь нет системы удобного финансирования, то есть простого, быстрого и дешевого банковского кредитования. А раз нет этого, то и выбор автоводителя при покупке машины падает на доступные по цене, то есть, подержанные. При чем здесь электрокары, о которых говорилось в начале статьи? Очень просто — чем старше автомашина, тем она менее экологически чиста, больше выбросов СО2. И.Рутиньш считает, что вредные выхлопы из таких автомобилей происходят и из-за сомнительных технологий ремонта в автосервисах. Эффективность двигателя тоже зависит от этих выбросов. По мнению специалиста, автомобиль возрастом 12 лет и больше с точки зрения потребления топлива неэффективен на 25 процентов по сравнению с новым. Путь к электромобилям — альтернативы не имеет. Самая развитая страна Европы и мира — Норвегия с 2025 года полностью отказывается от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания или дизелем. Латвии же до нее ой как далеко. Здесь на 1 июля текущего года зарегистрировано всего 658 единиц электротранспорта. Это легковые автомашины, мопеды, мотоциклы, квадроциклы и несколько автобусов.