Россияне назвали лучших кандидатов на пост президента

В лидерах, обладающих, по мнению жителей РФ, необходимыми для главы государства политическими достоинствами, оказались Штирлиц, набравший 20% голосов ("Семнадцать мгновений весны"), и профессор Преображенский ("Собачье сердце") - 12%.

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос и выяснил, кого из киногероев россияне выбрали бы президентом страны, пишет "Коммерсант".

Социологи отмечают, Штирлиц остается воплощением образа сотрудника силовых органов, придерживающегося гуманистических принципов, а профессор Преображенский символизирует критически настроенного общественника, который, тем не менее, адаптируется к изменяющимся условиям жизни. В 1999 году лидером опроса стал маршал Георгий Жуков, Штирлиц занял вторую строчку, на третьей позиции расположился Петр I.

На этот раз в список киногероев, который был составлен по результатам тематических опросов россиян, включал 11 персонажей, из которых 4 оказались героями фильмов советской эпохи, а остальные 7 – уже российского кинематографа.

Кроме персонажей, обозначенных выше, предпочтения были отданы Даниле Багрову из "Брата" и Марии Швецовой из "Тайн следствия" - 11% респондентов; кандидатуру Катерины Тимофеевой из киноленты "Москва слезам не верит" поддержали 9% россиян, за ней - Валерий Харламов из "Легенды №17" (6%), Семен Горбунков ("Бриллиантовая рука") и Саша Белый ("Бригада") - 4%.

Социологи отметили, что образ советского разведчика Штирлица более остальных сочетает в себе такие "президентские" качества, как честность, компетентность и близость к народу.