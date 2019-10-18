В Барде столкнулись автомобили, пострадали пять членов одной семьи

В Бардинском районе Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие. Как передает Report, инцидент произошел на части дороги Евлах - Бахрамтепе, пролегающей по территории села Баджираван.

Легковой автомобиль марки Mitsubishi столкнулся со встречным грузовым автомобилем марки ЗИЛ. Следовавший в том же направлении автомобиль марки Mercedes врезался в ЗИЛ.

В результате с различными телесными повреждениям в Бардинскую центральную районную больницу были доставлены водитель Mitsubishi житель Физулинского района Горхмаз Кямал оглу Агаев. 1982 г.р., и пассажиры, жители Физулинского района Айгюн Махир гызы Агаева, 1991 г.р., Гюлай Горхмаз гызы Агаева, 2014 г.р., Кямал Горхмаз оглу Агаев, 2015 г.р., и Айхан Горхмаз оглу Агаев, 2019 г.р.

Из пострадавших тяжелое состояние врачи отмечают у А.Агаева, он помещен в реанимационное отделение.

Отметим, что все пострадавшие члены одной семьи. По факту ведется расследование.