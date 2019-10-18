В присутствии Путина на учениях произошел сбой пуска ракеты
На учениях стратегических ядерных сил "Гром-2019", заключительным этапом которых руководил президент РФ Владимир Путин, произошла нештатная ситуация. Атомный подводный крейсер К-44 "Рязань" запустил лишь одну межконтинентальную баллистическую ракету Р-29Р из двух, пишет российское издание "Ведомости" со ссылкой на неназванных собеседников, близких к российскому Минобороны.
Атомный подводный крейсер К-44 «Рязань», входящий в состав 25-й дивизии подлодок Тихоокеанского флота, осуществил 17 октября лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-29Р по полигону «Чижа», а не два, как анонсировал на брифинге 14 октября врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Евгений Ильин. Вторая Р-29Р не вышла из шахтной пусковой установки, и субмарина вернулась в пункт постоянного базирования с неотстрелянной ракетой.
Точную причину предстоит установить специальной комиссии. Минобороны РФ пока не прокомментировало ситуацию. В рамках учений "Гром-2019" планировалось проверить слаженность действий в применении стратегических ядерных сил.
Ракета Р-29Р входит в состав комплекса Д-9Р, который еще в советское время устанавливался на подлодках проекта 667БДР «Кальмар». «Рязань» является последней субмариной этого типа, находящейся на боевом дежурстве: все ее предшественники либо уже утилизированы, либо ожидают утилизации. На момент принятия на вооружение в 1977 г. Р-29Р произвела революцию в боевом ракетостроении: это была первая в мире МБР морского базирования, оснащаемая разделяющейся головной частью с индивидуальным наведением боевых блоков. Пуски Р-29Р во время учений были необходимы для продления их ресурса, который и без того фактически исчерпан, сказал человек, близкий к Главному штабу ВМФ.