В присутствии Путина на учениях произошел сбой пуска ракеты

На учениях стратегических ядерных сил "Гром-2019", заключительным этапом которых руководил президент РФ Владимир Путин, произошла нештатная ситуация. Атомный подводный крейсер К-44 "Рязань" запустил лишь одну межконтинентальную баллистическую ракету Р-29Р из двух, пишет российское издание "Ведомости" со ссылкой на неназванных собеседников, близких к российскому Минобороны.

Атомный подводный крейсер К-44 «Рязань», входящий в состав 25-й дивизии подлодок Тихоокеанского флота, осуществил 17 октября лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-29Р по полигону «Чижа», а не два, как анонсировал на брифинге 14 октября врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Евгений Ильин. Вторая Р-29Р не вышла из шахтной пусковой установки, и субмарина вернулась в пункт постоянного базирования с неотстрелянной ракетой.