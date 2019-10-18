Президент Казахстана заявил о недостатках латинского алфавита

Утвержденный алфавит для перехода Казахстана на латиницу имеет недостатки. Об этом президент республики Касым-Жомарт Токаев написал в своем Twitter.

«Историческое решение о переходе на латинскую графику было принято около двух лет назад. Однако в алфавите все же имеются недостатки. Языковедам необходимо усовершенствовать алфавит. Дал соответствующее поручение министру культуры и спорта», — написал политик. Он добавил, что «впереди большая работа».

Ранее в сентябре Токаев заявил о предстоящем усилении роли казахского языка. По его словам, «придет время, чтобы он стал языком межнационального общения». Глава государства призвал совместно работать для повышения его статуса.