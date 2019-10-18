В Азербайджане зафиксирован крайне низкий уровень инфляции с учетом очень серьезного и крупного социального пакета, когда было улучшено материальное положение более 4,2 млн человек. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на недавнем совещании по итогам экономического развития страны. Глава государства сказал об этом как-то вскользь, не особенно вдаваясь в подробности достигнутого немаловажного успеха.

А ведь это действительно заслуживает особого внимания. Обычно даже повышение зарплаты лишь одной какой-то категории населения всего на 10% вызывает среди экспертов дискуссии – не приведет ли это к росту инфляции и, следовательно, недовольству населения. А рост цен, как правило, сопутствует этой тенденции. Получив больше денег, мы все начинаем больше покупать, что приводит к росту цен. Хотя только в текущем году был реализован очень серьезный и крупный социальный пакет – улучшено материальное положение более 4 миллионов 200 тысяч человек, повышены пенсии, зарплаты, пособия. То есть на эти цели было израсходовано миллиарды манатов и эти средства имели социальную направленность. Несмотря увеличение денежной массы, правительству удалось сохранить низкий уровень инфляции.

«Это очень хороший показатель. Доходы населения вновь значительно превышают инфляцию», - только так выразил свое удовлетворение глава государства. Но такому положительному сопоставлению, безусловно, предшествовала огромная работа. Если практически одномоментные миллиардные вливания в относительно небольшой азербайджанский рынок не привели к росту инфляции, то это уже более чем удовлетворительная работа правительства. Правда, еще несколько месяцев назад – сразу после соответствующих указов главы государства – haqqin.az писал, что к резкому росту инфляции это не приведет, так как правительство провело серьезную подготовительную работу. Но и мы не могли тогда предположить, что инфляция окажется всего на уровне незначительных 2%.

А как были достигнуты такие результаты, сообщил на том же совещании министр финансов Самир Шарифов. По словам министра, в текущем году по инициативе и в соответствии с поручениями главы государства проведены социальные реформы, охватывающие многие сферы, и эти меры были профинансированы за счет государственного бюджета. В результате в бюджете произошли определенные структурные изменения, и текущие расходы бюджета, то есть социально ориентированные расходы, увеличились на 3,7 млрд манатов. Но при этом уменьшились инвестиционные расходы государственных капиталовложений. Учитывая положительное влияние инвестиционных расходов на экономический рост, увеличение валового внутреннего продукта, а также их значение в обеспечении экономической активности в стране, принимаются меры по доведению их до прежних уровней.

В результате Азербайджан сегодня занимает первое место в СНГ по уровню покупательной способности минимальной пенсии, а по объему среднемесячной пенсии находится на третьем месте. Существенно выросла, конечно, и средняя зарплата, и размеры соцпособий, но об этом мы много писали ранее.

Да, все познается в сравнении, но президента достигнутое уже не устраивает. «У нас есть воля для повышения минимальной заработной платы, минимальной пенсии, и в будущем возможности должны соответствовать этому», - подчеркнул Ильхам Алиев. И указал даже путь для достижения новой задачи: во всей финансовой и экономической сфере должна быть обеспечена полная прозрачность. С этой целью глава государства и поставил перед новым руководством правительства задачу по выявлению новых резервов для повышения бюджетных доходов, сохранению прозрачности и целенаправленности бюджетных расходов.