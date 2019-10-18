В Ираке погибли более сотни иранских паломников

В ходе ежегодного паломничества к шиитским святыням в Ираке, приуроченного к трауру Арбаин, погибли по меньшей мере 104 гражданина Ирана. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, сообщает иранский телеканал PressTV.

"К сожалению, в дни Арбаина по разным причинам погибли 104 паломника", - заявил Мусави.

Арбаин — поминки, проводимые на сороковой день мученичества внука пророка Мухаммеда - имама Хусейна, который вместе с 72 сподвижниками погиб в неравной битве с армией омейядского халифа Язида.