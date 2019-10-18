Кочаряна вернули за решетку
Экс-президент Армении Роберт Кочарян после операции в медицинском центре "Измирлян" в Ереване возвращен в СИЗО, сообщила пресс-секретарь уголовно-исполнительного управления минюста Армении Нона Навикян.
"Роберт Кочарян вернулся в уголовно-исполнительное учреждение "Кентрон" в понедельник, 21 октября. Состояние у него нормальное", - отметила она, передает Sputnik Армения.
9 октября экс-президент Армении Роберт Кочарян перенес операцию. При этом не сообщалось, какие именно проблемы со здоровьем у него возникли.