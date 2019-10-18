Следователь из Петербурга попался на получении взяток от азербайджанцев

Приморский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении следователя Романа Мишенина, признанного виновным в посредничестве во взяточничестве.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, при поступлении дела в суд Мишенину вменялась ч.2 ст.291 УК РФ (Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) либо с использованием своего служебного положении).

В процессе судебного слушания было установлено, что в 2017 году по подозрению в совершении преступления были задержаны граждане Азербайджана Новрузов и Керимли. Они договорились с Мишениным об изменении меры пресечения.

Мишенин свою вину так и не признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, а также оштрафовал на 400 тыс. рублей.