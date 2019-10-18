Индия начала разработку гиперзвукового оружия

Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO) начала создание гиперзвукового оружия нового поколения.

Как пишет газета «Хиндустан таймс» со ссылкой на источники в правительственных кругах, DRDO приступила к созданию ракет со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука. В ближайшее время заработает аэродинамическая труба для испытаний и совершенствования технологий.

«Система гиперзвукового оружия – одно из направлений современных технологий, которые мы серьезно изучаем», – передает ТАСС слова источника издания.