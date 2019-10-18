Азербайджан и Китай обсудили военно-техническое сотрудничество фото
Находящийся с рабочим визитом в Китайской Народной Республике министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в проходящем в Пекине IX Сяншаньском форуме, сообщает пресс-служба военного ведомства.
В рамках визита министр обороны также встретился с представителями компаний Poly Technologies и CETC International, входящих в оборонно-промышленный комплекс Китая. В ходе встреч обсуждались вопросы военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Китаем.