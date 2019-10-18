По словам министра энергетики Парвиза Шахбазова, Азербайджан в ближайшее время станет крупным производителем и экспортером электроэнергии. И это стране действительно по силам. Об этом свидетельствуют нынешняя ситуация на электроэнергетическом рынке страны и прогнозы по его развитию.

По данным министра, объем выработки электроэнергии в стране за девять месяцев текущего года составил 19,6 млрд кВт/час, что на 4,9% выше показателя аналогичного периода прошлого года. По итогам этого года показатель роста производства электроэнергии несколько снизится и составит 3,6%. Но в 2020-2021годах рост прогнозируется уже на уровне 8-10%. Если учесть, что за последние 10 лет производство электроэнергии у нас выросло всего на 18%, то в это верится с трудом. Но у министра свои доводы.

За 9 месяцев объем потребления электроэнергии составил 16,3 млрд кВт/час при росте на 3,7%. При сохранении такой динамики можно прогнозировать спрос в 2025 году на электроэнергию на уровне 25-28 млрд кВт/час. Вот и вся простая арифметика. Но рост производства электроэнергии положительно влияет и на рост ее экспорта. За 9 месяцев страна экспортировала 1,1 млрд кВт/час при росте на 42% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом экспорт в Грузию составил 859 млн кВт/час, в Россию – 120,7 млн кВт/час, Турцию – 56,5 млн кВт/час, Иран – 28,7 млн кВт/час. При этом импорт электроэнергии составил в целом 111,5 млн кВт/час: 74,8 млн кВт/час из России, 27,4 млн. кВт/час – из Ирана, 9,3 млн кВт/час – из Грузии.

Грузия, Россия и Иран - традиционные партнеры, с которыми Азербайджан уже долгие годы осуществляет энергообмен, который больше носит сезонный и региональный характер. И если в прошлые годы сальдо в процессе энергообмена не всегда оборачивалось положительным знаком для Баку, то сегодня мы уже стали чистыми экспортерами электроэнергии. К тому же сегодня к этим странам прибавилась Турция, а вскоре наше электричество поступит по налаженному энергокоридору и в страны Европы.

А возможности для этого у нас есть. Только за последние 10 лет в Азербайджане введено в строй 19 электростанций суммарной мощностью 1973,5 МВт, общее число электростанций в стране достигло 60. А общая мощность энергосистемы страны оценивается в 7546 МВт. Причем речь идет только о традиционных источниках электроэнергии – тепло- и гидроэлектростанциях. И эти мощности с каждым годом растут. Но страна обладает и огромными ресурсами возобновляемых источников энергии. По расчетам министра, потенциал Азербайджана по производству электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии оценивается в 26 тыс. МВт. То есть чуть ли не в четыре раза превышает сегодняшнюю мощность энергосистемы страны.

Сегодня доля производства электроэнергии за счет традиционных источников энергии составляет 91,9%, остальные 8,1% приходятся на долю возобновляемых источников. Правда, с учетом мощностей крупных гидроэлектростанций (пока только традиционных) доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии на сегодня составляет 17%, что соответствует генерирующим мощностям в 1,276 тыс. МВт.

Пока производство ветряной и солнечной энергии, которые и являются основными источниками возобновляемой энергии, обходится несколько дороже, но с каждым годом этот процесс совершенствуется, а себестоимость его снижается. Кроме того, производство только 1 млрд кВт/час электроэнергии за счет возобновляемых источников позволит сэкономить 200 млн кубометров природного газа. Поэтому перед Минэнерго стоит задача увеличить к 2030 году долю возобновляемых источников в производстве электроэнергии до 30%.

Но производство электроэнергии – еще полдела. Потери ее, особенно при транспортировке, долгое время оставляли желать лучшего. Даже после значительного обновления оборудования и строительстьва новых генерирующих мощностей. Но за последние 10 лет объемы потерь в сфере электроэнергии сократились с 22,5% до 10,5%. Хотя эта цифра тоже высока, но с учетом роста производства наша энергетическая система обеспечит не только полное удовлетворение запросов потребителей внутри страны, но и экспорт значительных ее объемов.

Министр анонсирует: "Азербайджан уже превратился в экспортера электроэнергии. За прошедшие 10 лет в данной сфере произошел 78-процентный рост». И его понять можно. Энергетическая сфера из отстающей все больше трансформируется в передовую.