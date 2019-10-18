Над миллиардами Фархада Ахмедова нависла угроза

Британский суд может заморозить часть активов российского бизнесмена азербайджанского происхождения Фархада Ахмедова, сообщает Daily Mail.

Причиной для такого решения может стать отказ бизнесмена выплачивать установленную судом сумму его бывшей супруге Татьяне Ахмедовой, которая ранее получила британское подданство.

Еще в 2016 году суд обязал Ахмедова вернуть ей 41,5% своего состояния — около 450 миллионов фунтов. Однако, по ее словам, она получила лишь 5 миллионов фунтов. Сейчас Ахмедова пытается через суд добиться заморозки активов бизнесмена.

Как сообщает www.theuk.one., Фархад Ахмедов развелся с женой в России в 2000 году, однако его супруга Татьяна на протяжении всех последующих лет пыталась оспорить законность развода и, в свою очередь, подать на развод в Великобритании.