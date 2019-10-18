Эрдоган: Никаких переговоров с террористами

Анкара не будет вести переговоры с сирийскими курдами, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы будем продолжать называть террористов террористами. Мы никогда не сидели за столом переговоров с террористической организацией в течение 17-18 лет (пребывание у власти правящей Партии справедливости и развития в Турции - ред.), не сидим и не будем сидеть», - заявил Эрдоган, выступая на третьем Международном форуме TRT World Forum 2019 в Стамбуле.

Глава Турции также добавил, что с началом операции «Источник мира» Запад, в частности НАТО и ЕС, сообща выступили на стороне террористов против Турции: «Как же быть с заверениями о готовности к борьбе с терроризмом? С каких пор эти страны начали действовать сообща с террористами?»