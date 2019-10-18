Синоптики о погоде на завтра: 22 градуса тепла
Во вторник, 22 октября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами слабый туман. Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Ночью температура воздуха на полуострове составит 15-17, днем 19-22 градуса тепла, в Баку ночью 15-17, днем 20-22 градуса тепла.
Атмосферное давление выше нормы - 767 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 55-65%.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, слабые колебания метеорологических факторов на Апшероне будут благоприятны для метеочувствительных людей.
В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых горных и предгорных районах возможны грозы и дожди. Ночью и утром местами туман. Ожидается восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 10-15, днем 21-26 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем 11-16 градусов тепла.