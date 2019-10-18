Нурсултан Назарбаев получил новые полномочия

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, в соответствии с которым полномочия первого президента страны Нурсултана Назарбаева будут расширены. Документ предполагает расширение сфер влияния Назарбаева в кадровой политике в системе органов государственной власти. Текст указа опубликован в информационно-правовой системе нормативных правовых актов.

Так, в соответствии с указом, назначение министров, за исключением глав МИД, Минобороны и МВД, отныне проводится президентом после согласования с председателем Совета безопасности. Этого касается и назначение руководителей органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Казахстана, передает РИА Новости.

Кроме того, согласование с председателем Совбеза теперь необходимо для назначения акимов (глав администрации) областей, городов республиканского значения и столицы. Изменения коснулись и процедуры назначения секретаря Совета безопасности. Ранее назначение на эту должность президент проводил по представлению (рекомендации) главы администрации главы государства.

Напомним, после ухода с президентского поста Нурсултан Назарбаев сохранил за собой посты главы Совбеза и лидера партии власти Nur Otan.