В 41-ю годовщину инаугурации Папы Иоанна Павла II на памятнике в его родном городе Вадовице произошло необычное событие — с жезла папского посоха фигуры стала истекать вода. Это, как считают некоторые польские медиа, совсем не чудо, а просто маркетинговый ход. Но верующим это не мешает. Многие из них верят в чудесные свойства воды с памятника.

Памятник святому польскому Папе Римскому находится неподалеку от его родного дома, а музей, посвященный ему, ежегодно посещают сотни тысяч паломников со всего мира. Вода с папского посоха начала стекать точно в день 41-й годовщины провозглашения Кароля Войтылы понтификом. По идее тех, кто это придумал, «чудо» - единственный способ популяризации памятника.

Одна из тех, кто верит в чудо, 65-летняя Кристина Рольдан говорит:

- Мы были недалеко за день до события, где мы набирали воду из лечебных источников. Может, и эта поможет мне от ревматизма, - говорит она в интервью Gazeta Krakowska.

А сегодня под памятником святому Иоанну Павлу II в Вадовице уже стоят очереди. Некоторые из паломников собирают воду с поверхности памятника и омывают ею себе руки и лицо.

Эта процедура известна тем, кто посещал святые места с водными источниками по всему миру, независимо от вероисповедания. Я сам бывал, например, в Узбекистане, где под Самаркандом есть могила библейского пророка Данияра (Даниила), которого почитают мусульмане, христиане и евреи. А у подножия горы, где он погребен, есть источник, считающийся святым. И все туристы, которых привозят туда, считают своим долгом омыть лицо и даже набрать несколько бутылок с этой водой.

А ситуацию с водой в Вадовице прекрасно использовали местные торговцы. Они уже наладили продажу «чудесной» воды в бутылках. Стоит это недешево: цена, в зависимости от объема - от 2,5 до 10 евро. Интересно, что желающие купить ее не переводятся.

Один из продавцов «чудо-воды» честно, не стыдясь, говорит: «Понимаете, это же прекрасный наш экспортный товар, как некогда кремовые пирожные».

Ситуация с отношением к святому имени Иоанна Павла Второго в Польше не новость.

В начале месяца Святой Престол в лице Папы Франциска утвердил декрет о беатификации предшественника Папы Войтылы — «примаса Тысячелетия», как его называют в Польше, кардинала Стефана Вышиньского. Памятник ему давно стоит в центре Варшавы.

Ватикан наконец подтвердил чудо выздоровления человека, благодаря небесному заступничеству кардинала.

Процесс его беатификации был запущен ровно 30 лет назад, спустя 8 лет после смерти. Ситуация, благодаря которой начался этот процесс, относится к 1988 году, когда некая 19-летняя девушка из Щецина, заболела раком щитовидной железы, и которой не давали шансов на выздоровление. Сестры-монахини начали усиленно молиться о спасении больной, прося заступничества у кардинала Стефана Вышиньского. Произошло выздоровление, которое не имело обратной силы. С медицинской точки зрения оно было признано необъяснимым.

Личность кардинала Вышиньского в Польше — авторитет непререкаемый. Он много сделал в послевоенной коммунистической Польше для защиты прав верующих. Был репрессирован властями еще в 1953 году и содержался под стражей. Не был сломлен. После трех лет ограничения свободы, по требованию верующих был возвращен в Варшаву и продолжил служение церкви и людям.

Вполне возможно после беатификации, которая по слухам, может произойти в Варшаве, а не в Ватикане, в Польше появятся новые памятники и музеи, посвященные еще одному святому. А, кто знает, может, произойдут и новые «чудеса», связанные с его именем.