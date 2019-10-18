Путин поздравил Нетаньяху и обсудил с ним Сирию
Президент России Владимир Путин позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Как сообщает пресс-служба Кремля, обсуждались "актуальные вопросы двусторонней повестки и ситуация в Сирии", пишет NEWSru.co.il.
Согласно информации, российский президент, кроме того, поздравил с юбилеем израильского премьера, которому сегодня исполняется 70 лет.
Пресс-служба Кремля также сообщила, что российский лидер направил премьер-министру Израиля поздравительную телеграмму: "Уважаемый господин Нетаньяху, примите сердечные поздравления по случаю 70-летия. Вы по праву пользуетесь высоким авторитетом среди соотечественников и за рубежом. В России вас знают как принципиального сторонника укрепления дружественных связей между нашими государствами, вносящего большой личный вклад в развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в самых различных областях. Искренне ценю наши конструктивные, деловые отношения. Рассчитываю на продолжение содержательного диалога с Вами и плодотворной совместной работы на благо российского и израильского народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности. Желаю Вам доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности. С уважением, Владимир Путин".