Операция в Сирии рассорила Турцию и Северный Кипр

Айдын Керимов, отдел политики 14:38

Политическая оценка военной операции Турции «Источник мира» в Сирии стала причиной беспрецедентного разногласия между политическими элитами непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) и самой Турции. Все началось с высказывания президента ТРСК Мустафы Акынджы в Twitter: «События 1974 года мы называли «Движением во имя мира», но на деле это была война и кровопролитие. И сейчас то, что мы называем «Источник мира», на деле война и проливается не вода, а кровь. Лучше бы использовали возможности диалога и дипломатии. Это мое самое большое желание».

В Анкаре твит Акынджы вызвал шквал критики. Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) выступила с заявлением, в котором расценила позицию президента ТРСК как некомпетентную и крайне неуважительную по отношению к Турции. «Акынджы призывает нас вести диалог с террористами», - сказал журналистам пресс-секретарь ПСР Омер Челик. А вице-президент Турции Фуад Октай в том же Twitter открыто осудил Акынджи: «Президент ТРСК проигнорировал тот факт, что операция «Источник мира» и проведенная героической турецкой армией операция на Кипре в 1974 году имеют общие цели - установление стабильности и мира в регионе. Считаю, что взгляды Акынджы ущербны и не отражают мнения турков-киприотов». Между тем поддержку турецкой операции выразили в совместном заявлении четыре крупные партии ТРСК. Одновременно в социальных сетях сети появилась масса угроз и оскорблений от пользователей из Турции и Северного Кипра в адрес Акынджы. Дело дошло того, что прокуратура ТРСК начала расследование в связи с угрозами президенту и его семье. Ненормативная лексика и гневные предупреждения раздаются и в адрес заместителя министра внутренних дел Гюрдала Хюдаоглу, генпрокурора Бехича Озтюрка, спецсекретаря президента при начальнике полиции Дженка Гуркага и других. Генпрокурор Озтюрк даже был вынужден начать расследование по этому поводу и пообещать, что авторы угроз будут привлечены к ответственности.

Несмотря на негативную реакцию в прессе и соцсетях, общественный деятель Северного Кипра Захра Сония разделяет позицию Акынджы и его сторонников, о чем она и заявила haqqin.az. «За 45 лет кипрского кризиса мы поняли, что силовыми методами невозможно решить межнациональные конфликты. Позиция Мустафы Акынджы отражает мнение подавляющего большинства турков-киприотов, прошедших войну, разруху, гибель людей, условия изоляции от остального мира и др. Кипрское общество исходит из уроков трагического прошлого войны 1974 года и однозначно выступает за урегулирование конфликтов политическими методами», - подчеркивает Сония. По мнению кипрского политолога, решение курдской проблемы следует искать не за пределами, а внутри Турции - это диалог и поиски компромиссов с курдской общиной. «В Сирии быстрой победоносной войны не будет, - уверена она. - Прольется много крови с той и с другой стороны. Курдский вопрос - проблема не сегодняшнего дня, чтобы вот так быстро, блицкригом ее решить. И желание Акынджы полностью соответствует желанию всей кипрской общественности: у Турции имеются большие возможности путем диалога и переговоров с курдами достигнуть мира и стабильности в регионе», - убеждена она.

В Турции есть курдские партии, с которыми надо решать все ключевые вопросы мира и согласия. Но пока не видно каких-то решительных шагов в плане политического диалога с курдами. А ТРСК самостоятельное и самодостаточное государство и имеет собственное мнение о происходящих в мире процессах, заявляет Сония. С таким критическим отношением к военной операции Турции в Сирии не согласен Хусейн Ишыгсал, также политолог с Северного Кипра. Комментируя haqqin.az возникшие между ТРСК и Турцией противоречия, Ишыгсал подтвердил, что «выпад Акынджы действительно привел к скандалу и политическим потрясениям как между Турцией и Северным Кипром, так и на внутриполитической арене ТРСК». Акынджы провел параллель между операциями ВС Турции на Кипре в 1974 году и в Сирии в 2019 году, и при этом посетовал, что Турция предприняла в Сирии военные действия против курдских боевиков.