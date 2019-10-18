Ильхам Алиев уволил Гаджибалу Абуталыбова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Гаджибалы Абуталыбова от должности вице-премьера, сообщает официальный сайт главы государства.

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