Ильхам Алиев наградил энергетиков Нахчывана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников энергетической сферы в Нахчыванской Автономной Республике. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
Согласно распоряжению, за плодотворную продолжительную деятельность в сфере энергетики в Нахчыванской Автономной Республике Байрамов Кязым Байрам оглу награжден орденом Труда третьей степени, Аббасов Закир Аллахверди оглу и Оруджев Нусрет Орудж оглу – медалью «Терегги».