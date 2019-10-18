Поддержка успешного будущего от Expressbank
Expressbank, регулярно реализующий различные проекты для всестороннего развития, просвещения и мотивации молодого поколения, организовал встречу в Центре Службы ASAN №5 для членов молодежной организации «Добровольцы ASAN» и школы волонтерства ASAN.
На мероприятии около 100 участникам встречи были вручены книги с автографом бизнес-коуча, автора изданий о развитии деловых навыков Надира Адильмана, а также подарочные купоны для приобретения карты Expresso.
Писатель Надир Адильман рассказал об основных направлениях своего творчества, интересных моментах и художественных особенностях своих произведений.
Также на мероприятии сотрудник Expressbank тренер Сулейман Халилов, руководитель департамента информационной безопасности, провел небольшой образовательный тренинг на тему цифровых информационных технологий и ответил на вопросы молодежи.
С интересными моментами мероприятия можно ознакомиться по линку http://bit.ly/2W3sUCa
Expressbank предоставляет широкий ассортимент финансовых продуктов и услуг в сфере розничных и коммерческих банковских операций и имеет сеть из 15 филиалов по всей стране. Дополнительную информацию об услугах банка можно получить в информцентре позвонив по номеру 132, на официальном сайте www.expressbank.az и на страницах банка в соцсетях.