Сильное землетрясение в Иране
В южной части Ирана в 110 километрах западнее города Бендер-Аббас зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,5, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
Согласно информации, эпицентр зафиксированного в 14:59 землетрясения имел координаты 27.03 градуса северной широты и 55.16 градуса восточной долготы.
По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмическое событие оценивается как "очень сильное".
Как сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр в Twitter, подземные толчки ощущались не только в Иране, но и в Дохе (Катар), Абу-Даби и Дубае (ОАЭ).