Сильное землетрясение в Иране

В южной части Ирана в 110 километрах западнее города Бендер-Аббас зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,5, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Согласно информации, эпицентр зафиксированного в 14:59 землетрясения имел координаты 27.03 градуса северной широты и 55.16 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмическое событие оценивается как "очень сильное".

Как сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр в Twitter, подземные толчки ощущались не только в Иране, но и в Дохе (Катар), Абу-Даби и Дубае (ОАЭ).

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