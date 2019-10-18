Генпрокуратура о субботнем митинге и задержаниях

Генпрокуратура Азербайджана выступила со специальным заявлением по поводу попытки несанкционированного митинга в Баку 19 октября. Заявление пресс-службы Генпрокуратуры поступило в редакцию haqqin.az.

Ведомство отмечает, что члены Нацсовета грубо нарушив требования закона о «Свободе собраний», предприняли попытку провести несанкционированный митинг, пытались нарушить общественный порядок. И это при том, что им было предложено провести санкционированный митинг в поселке Локбатан.

В заявлении Генпрокуратуры также говорится, что при пресечении правоохранительными органами этих незаконных действий в отношении 60 человек были приняты меры в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

В ведомстве также опровергли заявления лидера ПНФА Али Керимли о применении в отношении него насилия, уточнив, что он ударился головой, когда оказывал сопротивление сотрудникам полиции.

И вообще фактов насилия со стороны стражей правопорядка по отношению к протестующим не было. Напротив, физическую силу применяли участники акции против сотрудников полиции.

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