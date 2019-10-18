Лагард: Рынок не должен зависеть от твитов Трампа

Президент США Дональд Трамп несет ответственность за многие риски для мировой экономики, заявила бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда, руководитель Европейского центробанка Кристин Лагард в эфире программы 60 Minutes на канале CBS.

По словам Лагард, непредсказуемые поступки Трампа вынуждают инвесторов воздерживаться от рисков.

«Стабильность рынка не должна зависеть от того или иного сообщения в Twitter», – заявила она, призвав принимать спокойные, взвешенные и рациональные решения.

Лагард также подчеркнула, что торговый конфликт США и Китая будет иметь большие последствия для мировой экономики.