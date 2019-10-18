На Мальте восстали мигранты

На Мальте мигранты устроили беспорядки с поджогом машин, сообщает Reuters.

Волнения произошли накануне вечером в центре содержания мигрантов Хал-Фар, на территории бывших британских казарм. Требуя свободы перемещения, мигранты захватили часть помещений и подожгли несколько комнат и пять машин персонала. В ходе подавления беспорядков пострадал один полицейский.

В центре содержания Хал-Фар находятся сотни мигрантов, застрявших в ожидании дальнейшего распределения по соглашению между странами EC.

Напомним, 14 октября на греческом острове Самос беженцы из Сирии и Афганистана также устроили беспорядки. По сообщению местных властей, не менее трех человек получили ножевые ранения, еще восемь были госпитализированы с затруднением дыхания. Обитателей лагеря эвакуировали в не менее переполненный лагерь в городке Вати. В этом лагере, рассчитанном максимум на 650 человек, размещено свыше 5 700 мигрантов.