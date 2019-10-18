Форум по электронной коммерции начал работу в Баку

16:19

Сегодня в рамках InnoWeek – Недели инноваций в Центре Гейдара Алиева начал работу II Бакинский форум по электронной коммерции (BEF-2019). В двухдневном форуме, который проводится при организации Министерства транспорта, связи и высоких технологий, Евросоюза и партнерстве PASHA Bank, принимают участие представители международных организаций, госструктур, общественных организаций, микро-, малого и среднего бизнеса, инвесторы, эксперты и стартаперы.

Открывший мероприятие вступительным словом министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде отметил, что в Азербайджане существует благоприятная среда для развития электронной торговли, и все, в том числе студенты и пенсионеры, являются держателями одной или нескольких банковских карт. «Развивается интернет-банкинг, в области логистики действуют множество государственных и частных компаний. В результате электронная коммерция предлагает множество продуктов и услуг по всей стране через многочисленные сайты и платформы. Отмечены успехи в продаже туристических услуг, билетов и гостиничных заказов, информационных технологий, одежды и продуктов питания через электронную торговлю. В целом, хотя динамика развития электронной коммерции в нашей стране высока, наши интернет-пользователи в основном делают заказы на известных зарубежных платформах электронной коммерции. Наша цель – увеличить долю электронной коммерции на внутреннем рынке, а также поощрять электронную торговлю для выхода национальной продукции на зарубежные рынки», – сказал министр.

В своем выступлении Рамин Гулузаде заявил, что современная и доступная интернет-инфраструктура, развитые системы логистики и электронных платежей, оптимальное налоговое и таможенное регулирование, точная статистика, электронные знания и просвещение составляют основу развития электронной торговли: «Развитие инновационной экономики под руководством уважаемого господина Президента Ильхама Алиева идет стремительно. Успешно реализуются утвержденные стратегические дорожные карты по национальной экономике и основным секторам экономики. Это, в свою очередь, как и во всех областях, создает благоприятную среду для развития электронной коммерции. Динамика развития электронной коммерции в нашей стране за последние 2-3 года является наглядным тому подтверждением». Подчеркнув, что международному сотрудничеству в развитии электронной торговли придается особое значение, министр отметил расширение сотрудничества в рамках инициативы Европейской комиссии по гармонизации цифровых рынков стран «Восточного партнерства» по таким направлениям, как развитие законодательства для взаимного признания электронной подписи, трансграничный обмен данных, кибербезопасность и т.д. «То, что сегодня среди партнеров Бакинского форума электронной коммерции находятся учреждения Европейского Союза, также является подтверждением этого сотрудничества», – подчеркнул Рамин Гулузаде.

Мероприятие, проводимое в нашей стране уже во второй раз, играет роль важной платформы для обсуждения последних новшеств и позитивных тенденций в сфере электронной коммерции. В первый день форума прошли 4 сессии по различным направлениям электронной торговли. На сессии на тему «Политика регулирования электронной торговли в правительственном и межправительственном подходе» были обсуждены национальные стратегии, упрощение электронной торговли, влияние электронного управления и международное сотрудничество.