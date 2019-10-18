Сафар Мехтиев и посол Мексики обсудили торговые связи

Поприветствовав посла, Сафар Мехтиев выразил удовлетворение текущим состоянием отношений между двумя странами и отметил важность еще большего развития сотрудничества между Азербайджаном и Мексикой в экономической сфере. Глава госкомитета подчеркнул, что одним из основных факторов роста товарооборота между двумя странами в последнее время является наличие эффективных рабочих связей.

Председатель Государственного таможенного комитета генерал-лейтенант Сафар Мехтиев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Мексики в Азербайджане Хуаном Родриго Лабардини Флоресом.

Касаясь связей между таможенными органами двух стран, Сафар Мехтиев отметил важность ускорения подписания соответствующего соглашения, добавив, что этот документ окажет положительное влияние на развитие взаимных торгово-экономических отношений.

Председатель Госкомитета, отметив, что реформы президента Ильхама Алиева, направленные на сохранение и укрепление экономической безопасности, способствовали динамичному и стремительному развитию таможенных органов, сообщил, что таможенные органы улучшили бизнес-среду, упростили таможенные процедуры и процесс перехода границы, обеспечили быструю торговлю и удовлетворенность граждан.

В свою очередь, посол Мексики поблагодарил за искреннюю встречу и беседу, отметив, что скорое подписание соглашения между таможенными органами двух стран создаст условия для еще большего укрепления связей и повышения товарооборота между Азербайджаном и Мексикой.

На встрече был проведен обмен мнениями вокруг вопросов, вызывающих взаимный интерес и были обсуждены перспективы развития сотрудничества.