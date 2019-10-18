Алиев принял Гасанова перед увольнением

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял вице-премьера Али Гасанова, сообщает АзерТАдж.

Согласно информации, Ильхам Алиев принял Али Гасанова в связи с его заявлением об освобождении от должности.

6984 просмотров