Алиев принял Гасанова перед увольнением
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял вице-премьера Али Гасанова, сообщает АзерТАдж.
Согласно информации, Ильхам Алиев принял Али Гасанова в связи с его заявлением об освобождении от должности.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял вице-премьера Али Гасанова, сообщает АзерТАдж.
Согласно информации, Ильхам Алиев принял Али Гасанова в связи с его заявлением об освобождении от должности.
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