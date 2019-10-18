Медведев: С экономикой России все хорошо

Глава российского правительства Дмитрий Медведев положительно оценил состояние российской экономики. По его словам, наблюдается рост объема промышленного производства и товарооборота, пишут российские СМИ.

"Если говорить об экономике, то очевидно, что в целом у нас все в порядке: увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция", - аргументировал он.

"Мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах", - добавил премьер в ходе выступления на 33-м заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ).