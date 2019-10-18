Президент Казахстана расширил полномочия Назарбаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, расширяющий полномочия бывшего главы республики Нурсултана Назарбаева, занимающего пост председателя Совета безопасности и члена Конституционного совета. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, президент Казахстана не сможет без согласования с председателем Совбеза назначать глав большинства министерств. Кроме того, согласование потребуется и для назначения руководителей органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Казахстана. Сред них — администрация главы государства, Генеральная прокуратура, Национальный банк, Республиканская гвардия, Служба внешней разведки.

Также согласование с председателем Совбеза теперь необходимо для назначения акимов (глав местных администраций) областей, городов республиканского значения и Нур-Султана. Кроме того, изменения коснулись процедуры назначения секретаря Совбеза. Теперь оно происходит президентом по согласованию с председателем Совбеза.

Ранее Назарбаев заявил, что принял решение об отставке, поскольку стране нужны были изменения и новые люди. По словам Назарбаева, уход с поста президента был продуманным шагом, о котором он не жалеет. Он отметил, что население страны может устать от одного и того же человека, который долгое время занимает должность ее лидера.