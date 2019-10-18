Эксперты подсчитали совокупное благосостояние населения мира

Совокупное благосостояние населения мира с июля прошлого года по конец июня нынешнего увеличилось на $9,1 трлн (+ 2,6%), составив более $360,6 трлн. Об этом говорится в ежегодном докладе Global Wealth Report швейцарского банка Credit Suisse.

Как утверждается, из-за того, что благосостояние повышалось быстрее роста численности населения, показатель в расчете на взрослого человека увеличился на 1,2% и достиг рекордного уровня $70,849 тыс.

Мировым лидером в данной категории стала Швейцария ($564,65 тыс.), за ней следует Гонконг ($489,26 тыс.), далее — США ($432,37 тыс.) и Австралия ($386,06 тыс.).

Согласно оценкам на середину 2019 года, в мире насчитывается 46,8 млн человек с состоянием выше $1 млн, что на 1,1 миллиона больше, чем в прошлом году.