Восстановлением Донбасса займется популярный кавээнщик

Украинский комик и бывший участник Клуба веселых и находчивых (КВН) Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Об этом он сообщил в Facebook.

«Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы», — написал Сивохо. Он добавил, что очень рассчитывает на поддержку людей.

К посту актер прикрепил фотографию удостоверения советника.

50-летний Сергей Сивохо является креативным продюсером в студии «Квартал 95». Участвовал в командах КВН: Сборная ДПИ (Донецкого политехнического института), «Дрим-Тим», Сборная СНГ и Сборная XX века. На внеочередных выборах в Верховную Раду Сивохо баллотировался от партии «Слуга народа» по мажоритарному округу в Донецкой области, однако не набрал необходимое число голосов.