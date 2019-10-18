Президент наградил Гудрата Гурбанова самой высокой наградой
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Гудрата Гурбанова орденом «Шохрат», сообщает официальный сайт главы государства.
Согласно информации, Гудрат Гурбанов награжден за долгосрочную и эффективную деятельность в сфере морского транспорта.
Отметим, что Гудрат Гурбанов является главой Государственного морского агентства Азербайджана. Он внес существенный вклад в развитие морской отрасли в Азербайджане, включая обеспечение безопасности мореплавания, а также признание Азербайджана морской страной на международной арене.