Обновленное мобильное приложение "Kabinetim" от Azercell!

Ведущий оператор страны Azercell Telekom, нацеленный на упрощение жизни людей посредством цифровых решений и современных технологий, продолжает повышать функциональность мобильного приложения “Kabinetim”. Теперь, помимо других возможностей, которые предоставляет “Kabinetim”, пользователи смогут воспользоваться упрощенным доступом, обратиться в Абонентскую службу Azercell через онлайн-чат, просмотреть каталог тарифов и активировать выбранный тарифный пакет, а также подключиться к услугам посредством QR сканирования.

“Kabinetim”, разработанный с целью предоставления пользователям лучшего абонентского опыта, поддерживает азербайджанский, русский и английский языки. Обновленное мобильное приложение, которое доступно для платформ iOS и Android, можно бесплатно загрузить в Playstore и Appstore. Если мобильное приложение не обновилось автоматически, для загрузки необходимо перейти по ссылке bit.ly/Kabinetim.

Загружайте мобильное приложение "Kabinetim" от Azercell и насладитесь легкостью услуги!