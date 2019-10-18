Gilan Holding представит строительную продукцию на выставке BakuBuild

Gilan Holding будет представлен на азербайджанской международной строительной выставке BakuBuild. С 22 по 25 октября в Баку в Экспо Центре будут представлены компании Gilan and Knauf, Gilan Seramik, Gilan Beton и Gilan Qəbələ Beton, входящие в Gilan Holding. На выставке будет представлен широкий ассортимент строительной продукции, отвечающей требованиям передовых технологий и демонстрирующей промышленную мощь указанных компаний.

На стенде Gilan Holding будут представлены различные виды гипсокартонных досок, металлические профили, сухие смеси на гипсовой основе, керамические плиты, аксессуары и образцы бетона разных марок. Как и в прошлые годы, посетители BakuBuild, в том числе представители местных и зарубежных компаний, получат возможность ознакомиться с технологиями производства строительной продукции Gilan Holding, соответствующей международным нормам качества, а также наладить сотрудничество.

Gilan Holding, обладающий значимыми местными и зарубежными сертификатами и занимающий особую позицию в строительной сфере страны, продолжает вносить свой вклад в развитие этого сектора экономики.