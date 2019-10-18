В Чехии разгромили группу российских шпионов

Целый ряд российских агентов был задействован в разработке кибератак против Чехии. Об этом заявил глава чешской Службы безопасности и информации (BIS, контрразведка) Михаил Коуделка.

При помощи полиции его структура «полностью разгромила и обезглавила эту сеть», сообщил силовик депутатам.

Целью хакерских атак должны были стать и «другие государства», названия которых не разглашаются.

Шеф контрразведки отметил, что шпионы кооперировались, связь с ними поддерживалась через посольство Москвы в Праге. Группу контролировали «связанные с разведкой РФ и финансируемые из России и российской дипмиссии лица», добавил Коуделка.