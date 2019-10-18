Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 18:45

На линии контроля между индийской и пакистанской частями Кашмира вновь вспыхнули вооруженные столкновения. В минувшие выходные в результате перестрелки с применением тяжелого оружия погибли двое индийских солдат и мирный житель, сообщает индийская полиция. Исламабад заявил о шести погибших гражданских лицах.

Когда 5 августа Нью-Дели под фанфары и националистическую истерию упразднил особый статус спорного региона, прописанный в конституции Индии, а также ввел на территорию Кашмира дополнительный контингент из 10 тысяч военнослужащих - индийские власти прекрасно понимали, чем это обернется. Противостояние всех участников конфликта в регионе, измученном терроризмом, насилием со стороны полиции и нарушением прав человека, длящееся десятилетиями, просто обязано было вспыхнуть с новой силой. Что, собственно, мы все и наблюдаем в эти октябрьские дни. Как обычно, стороны во всем произошедшем и человеческих жертвах обвиняют друг друга. По версии индийской стороны, пакистанская сторона внезапно открыла огонь по мирно патрулировавшим линию контроля индийским военнослужащим с целью «прикрыть проникновение боевиков на территорию Индии». Но, по заявлению полковника Раджеша Калии, официального представителя министерства обороны, «наши войска нанесли сильный ответный удар, нанеся противнику большой урон». Резюме - «во всем виноваты эти коварные пакистанцы, а индийская армия оставляет за собой право отвечать в любое время и в любом месте по своему выбору». Между тем Пакистан заявляет, что нападение Индии было неспровоцированным. Но не застало военных в врасплох, поскольку пакистанцы отреагировали, по словам представителя Исламабада генерал-майора Асиф Гафура, «эффективно». Армия заявила 9 уничтоженных индийских военнослужащих, несколько раненых и разрушение двух огневых точек противника.

Особо следует отметить, что произошедшее - именно очередной инцидент, третий за две последних недели, и в каждом не обходится без жертв из числа как военных, так и мирных жителей по обе стороны «линии контроля». Всякий раз Нью-Дели заявляет об атаках из расположенных вблизи границы «лагерей террористов», что заставило Исламабад на днях обратится к постоянным членам Совета безопасности ООН с предложением приехать в регион и лично, на место, посетить территорию, где, по заявлениям индийской стороны, расположены эти лагеря. Что там будет обнаружено, а что нет - вопрос будущего. Пока, согласно материалам, поступающим из региона (кстати, два дня назад индийские власти, наконец-то отменили здесь блокировку интернета и сотовой связи) снаряды индийских орудий и минометов всякий раз попадают в пакистанские деревни. «Они взбесились, - говорит о действиях индийской армии Раджа Фарук Хайдер Хан, премьер пакистанской провинции Азад Кашмир, - их обстрелы - это верх дикости. Мир не должен молчать об этом». Но мир - хранит молчание. Причем по вполне прозаическим причинам. Нарендра Моди и его «братья по разуму» из числа индуистских националистов рассчитали все верно. Нью-Дели сейчас крайне важен в иных геополитических раскладах - от сдерживания Китая до формирования «Индо-Тихоокеанского региона», новой сферы, которую Запад очень хотел бы подмять под себя. Поскольку уж крайне захватывающими выглядят перспективы финансового и технологического доминирования на этом пространстве.