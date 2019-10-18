Огонь! И снова убийство мусульман наш комментарий
На линии контроля между индийской и пакистанской частями Кашмира вновь вспыхнули вооруженные столкновения.
В минувшие выходные в результате перестрелки с применением тяжелого оружия погибли двое индийских солдат и мирный житель, сообщает индийская полиция. Исламабад заявил о шести погибших гражданских лицах.
Когда 5 августа Нью-Дели под фанфары и националистическую истерию упразднил особый статус спорного региона, прописанный в конституции Индии, а также ввел на территорию Кашмира дополнительный контингент из 10 тысяч военнослужащих - индийские власти прекрасно понимали, чем это обернется. Противостояние всех участников конфликта в регионе, измученном терроризмом, насилием со стороны полиции и нарушением прав человека, длящееся десятилетиями, просто обязано было вспыхнуть с новой силой. Что, собственно, мы все и наблюдаем в эти октябрьские дни.
Как обычно, стороны во всем произошедшем и человеческих жертвах обвиняют друг друга. По версии индийской стороны, пакистанская сторона внезапно открыла огонь по мирно патрулировавшим линию контроля индийским военнослужащим с целью «прикрыть проникновение боевиков на территорию Индии». Но, по заявлению полковника Раджеша Калии, официального представителя министерства обороны, «наши войска нанесли сильный ответный удар, нанеся противнику большой урон». Резюме - «во всем виноваты эти коварные пакистанцы, а индийская армия оставляет за собой право отвечать в любое время и в любом месте по своему выбору».
Между тем Пакистан заявляет, что нападение Индии было неспровоцированным. Но не застало военных в врасплох, поскольку пакистанцы отреагировали, по словам представителя Исламабада генерал-майора Асиф Гафура, «эффективно». Армия заявила 9 уничтоженных индийских военнослужащих, несколько раненых и разрушение двух огневых точек противника.
Особо следует отметить, что произошедшее - именно очередной инцидент, третий за две последних недели, и в каждом не обходится без жертв из числа как военных, так и мирных жителей по обе стороны «линии контроля». Всякий раз Нью-Дели заявляет об атаках из расположенных вблизи границы «лагерей террористов», что заставило Исламабад на днях обратится к постоянным членам Совета безопасности ООН с предложением приехать в регион и лично, на место, посетить территорию, где, по заявлениям индийской стороны, расположены эти лагеря.
Что там будет обнаружено, а что нет - вопрос будущего. Пока, согласно материалам, поступающим из региона (кстати, два дня назад индийские власти, наконец-то отменили здесь блокировку интернета и сотовой связи) снаряды индийских орудий и минометов всякий раз попадают в пакистанские деревни. «Они взбесились, - говорит о действиях индийской армии Раджа Фарук Хайдер Хан, премьер пакистанской провинции Азад Кашмир, - их обстрелы - это верх дикости. Мир не должен молчать об этом».
Но мир - хранит молчание. Причем по вполне прозаическим причинам. Нарендра Моди и его «братья по разуму» из числа индуистских националистов рассчитали все верно. Нью-Дели сейчас крайне важен в иных геополитических раскладах - от сдерживания Китая до формирования «Индо-Тихоокеанского региона», новой сферы, которую Запад очень хотел бы подмять под себя. Поскольку уж крайне захватывающими выглядят перспективы финансового и технологического доминирования на этом пространстве.
А потому раздражать Нью-Дели никому не хочется. «Прогрессивная мировая общественность» посочувствовать любит, но только тогда, когда это сочувствие не ударит по кошельку. А здесь есть вполне реальный риск лишиться массы перспективных контрактов и потерять определенные рынки. К тому же пакистанцы, они, в глазах Запада, какие-то «подозрительные» и «склонные к терроризму» - с сочувствием к таким лучше не спешить.
В итоге в Южной Азии, и без того спокойствием никогда не отличавшейся, зреют гроздья гнева, а вероятность того, что Нью-Дели и Исламабад все же сумеют договориться между собой, стремиться к нулю. Впрочем, ту же индийскую политическую элиту это не слишком уж и напрягает - конфликт с Пакистаном для них состояние привычное. Более того, на него многое можно списать, и есть куда направить недовольство нищей части населения страны. Отсюда - то пренебрежение индийской дипломатии в переговорах с Исламабадом, месяц назад министр иностранных дел Индии Субраниам Джайшанкар заявил о том, что Индия не видит никаких проблем в переговорах с Пакистаном, но для неё неприемлемо вести переговоры с «Террористаном», «фабрикой по производству боевиков-исламистов». Креативно, что и говорить, с тонким расчетом на настроения как западной публики, так и остального мира, всякий раз нервно реагирующего на любые упоминания о международном терроризме.
Что же касается собственно Кашмира, то в Нью-Дели сложилось убеждение, что возможную вспышку насилия здесь вполне можно взять под контроль при массивном использовании спецслужб и армии. Кроме того, изменения статуса этой территории до сих пор праздник для националистов, и эту тему можно эксплуатировать еще достаточно долго, ведь программа «индуизации» Кашмира, которую с нетерпением ожидают бедные слои населения страны, рассчитывающие за счет местных мусульман поправить свое материальное положение, еще толком даже и не начиналась.
Как бы печально это не звучало, но в ближайшие годы из Кашмира будут приходить только негативные новости. О перестрелках, вооруженных столкновениях, гибели гражданских и массовых нарушениях прав людей, проживавших здесь до того, как в Нью-Дели решили поменять их статус. Безразличие мирового сообщества к происходящему привело к тому, что другой повестки для этой территории сейчас попросту нет.